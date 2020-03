Dictator Kim: Zuid-Korea zal coronavirus overwinnen

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un probeert inwoners van buurland Zuid-Korea een hart onder de riem te steken in hun strijd tegen het nieuwe coronavirus. Kim sprak in een brief aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in de verwachting uit dat de Zuid-Koreanen de epidemie zullen overwinnen, bericht persbureau Yonhap.

Zuid-Korea is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. De autoriteiten zeggen dat bij zeker 5766 mensen is vastgesteld dat ze zijn besmet: het hoogste aantal besmettingen buiten China. Zeker 35 patiënten zijn overleden. Het gaat vooral om ouderen die al gezondheidsproblemen hadden.

Kim wenst de Zuid-Koreanen in zijn brief een goede gezondheid toe, zegt de Zuid-Koreaanse regering. Ook zou hij „openhartig” hebben gesproken over de situatie op het Koreaanse schiereiland, maar het is niet bekendgemaakt wat hij daar precies over schrijft.

Moon heeft een bedankbriefje teruggestuurd naar de dictator, wiens geïsoleerde land nog geen besmettingen heeft gemeld. Noord-Korea neemt wel maatregelen om het virus buiten de deur te houden. Op foto’s die zijn verspreid door staatsmedia is te zien hoe Kim wordt omringd door militairen met zwarte mondmaskers en hoe mensen in beschermende pakken bussen en gebouwen schoonmaken.