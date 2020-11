Dichtgespijkerde winkels en stemmen per post: zo beleven inwoners VS ”Election Day”

De wereld kijkt deze dagen gespannen naar de Verenigde Staten. Wordt het Trump of Biden? Een drietal inwoners van de VS vertelt dinsdagmorgen (lokale tijd) wat zij van deze ”Election Day” verwachten.

Richard Nieuwenhuis (70) uit Belvidere, bloemenkweker.

„Het gaat erom spannen, maar ik denk toch dat Trump verder zal gaan. Het economische goed dat hij de Verenigde Staten deed, is een belangrijke factor. Mijn mening is gekleurd omdat ik conservatief en christen ben. Als christen heb ik grote problemen met Bidens campagne. Hij heeft gezegd in de eerste honderd dagen van zijn presidentschap erkenning te geven aan de lhbt-gemeenschap. Ik waardeer overigens ook niet alles wat Trump zegt.

Deze keer heb ik via de post gestemd. Corona was daarbij geen overweging, we vonden dit gewoon makkelijker. Ik maak me geen zorgen over de betrouwbaarheid van stemmen per post. Het systeem is goed en wordt door slimme mensen beheerd.

De sfeer in onze stad is kalm. We leven in een landelijk gebied. Er is een groot verschil met wat je in Europa ziet via CNN en hoe het er werkelijk aantoe gaat in de VS. De media laat vaak alleen zien wat er in de steden gebeurt. Maar er is meer dan de steden.

Ik denk niet dat vannacht de uitslag al komt. Misschien pas aan het eind van de week. Ik verwacht geen ongeregeldheden in deze buurt na de uitslag. Dit is een conservatief gebied. Ik zou teleurgesteld zijn als er wel wat zou gebeuren. Ook dat is een probleem van de grote stad. Daar zullen misschien wel protesten plaatsvinden.”

Lynden Engelsma (40) uit Sheboygan, doktersassistente.

„Ik sta op het punt mijn stem uit te brengen. Wat de uitkomst van vandaag gaat zijn? Daar ben ik niet zeker van. Ik hoop dat we dezelfde leider krijgen als de afgelopen vier jaar.

Ik ga Trump stemmen, omdat ik geen voorstander ben van socialistische denkbeelden. De heiligheid van het leven, nationale veiligheid en de economie zijn belangrijk voor mij. Die zouden het niet goed doen onder Biden.

Toen ik vanochtend mijn dochter naar school bracht, zag het eruit als een normale morgen. Van drukte over het stemmen was nog niet veel te zien. Als ik straks ga stemmen, krijg ik daar vast een beter beeld van.

Ik heb wel wat zorgen om de betrouwbaarheid van de uitslagen die straks naar buiten komen. Daarom stem ik persoonlijk en niet via de post. Zo weet ik zeker dat mijn stembiljet goed aankomt.

Wisconsin is een swing state. In sommige delen van de staat is polarisatie te zien. Ik leef in een conservatief deel; de hele regio stemt conservatief. Vroeger, toen ik nog studeerde, had ik wel contact met meer liberale mensen. Nu is dat minder. Hier wordt veel meer Trump dan Biden gestemd.”

Monica van de Ridder (47) uit Grand Rapids, PhD-assistent professor aan Michigan State University/Spectrum Health.

„Het is lastig om te voorspellen wie er gaan winnen. Michigan is een swing state. Maandagavond was Trump hier nog van 12 uur tot 1 uur ’s nachts. Net als in 2016 kwam hij heel laat naar Michigan om kiezers nog over de streep te trekken.

Ik mag niet stemmen, maar mijn voorkeur gaat uit naar Trump. In de gemeente waarin ik zit, de gereformeerde gemeente in Grand Rapids, stemt, denk ik, de meerderheid Trump. Veel christenen hebben een dubbel gevoel bij hem. Ze zijn het niet eens met de manier waarop hij dingen doet, maar wel met zijn beleid: de benoeming van conservatieve opperrechters, anti-abortus, tegen het homo-huwelijk. De goede kanten van Trumps beleid worden in Nederland vaak niet voor het voetlicht gebracht. Twee keer per jaar wordt er in de kerk een brief van de president voorgelezen, onder meer bij Thanksgiving en bij de Nationale Biddag. De inhoud daarvan is echt positief christelijk. Dat de regering actief voor de vrijheid van godsdienst staat en aangeeft dat prolife goed is, ben ik vanuit Nederland niet gewend en beschouw ik als een groot voorrecht.

Op dit moment zit ik in quarantaine; ik weet dus niet hoe de sfeer op straat vandaag is. Wel viel me de afgelopen tijd op dat politiek ten opzichte van 2016 meer is gaan leven. Destijds zag ik wel borden met Trump in de tuin maar amper met Clinton; nu zie ik overal borden van Trump én van Biden. Er is meer politieke strijd. Ik denk dat dit komt doordat Trump de politiek laat leven. Hij spreekt taal die de gewone man begrijpt, is op Twitter te volgen, komt voor de vrijheid op. Dat spreekt veel Amerikanen aan.

Tegelijk is er polarisatie. Universiteit gelden in het algemeen als progressief. Daar zal ik niet hardop zeggen dat ik voor Trump kies. Over het algemeen mijd je op het werk sowieso de onderwerpen religie en politiek. Door erover te spreken kun je mensen kwetsen, terwijl respecteren hier hoog in het vaandel staat.

Op het nieuws hoor ik over de angst voor ongeregeldheden na de uitslag van de verkiezingen. Sommige ondernemers spijkeren hun winkels dicht om zich te wapenen tegen onlusten. Ik denk ook zeker dat die zullen uitbreken, maar ik verwacht ze niet zozeer in Michigan als wel in de grote steden. Als Trump wint, zijn er vermoedelijk meer ongeregeldheden dan andersom. Een groot deel van de republikeinen bestaat uit christenen. Die zijn over het algemeen volgzamer.

Deze uitslag kan best nog grote naweeën hebben. Er is veel om te doen geweest: mensen mochten per post stemmen, in elke staat gelden weer verschillende regels. Dat maakt de stemming ingewikkeld. Vanuit het Witte Huis werd al eerder gezegd dat er ingevulde stemkaarten langs de kant van de weg waren gevonden. Ik weet niet in hoeverre dit klopt, maar dat soort berichten voeden niet het vertrouwen. Het zou me niks verbazen dat, als de uitslag dicht bij elkaar ligt, beide partijen de vertraging en het natellen van de stemmen aangrijpen om de winst op te eisen.”