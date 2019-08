Dichtbevolkt West-Java zonder stroom

Het westen van het dichtbevolkte Indonesische eiland Java is zondag getroffen door een stroomstoring. Een aanvoerlijn van centrales in het oosten van het eiland raakte defect en daardoor werden twee centrales in het westen plotseling overbelast.

Het gevolg is stroomuitval in een heleboel plaatsen inclusief Bandung, Bogor, Jakarta en Purwakarta. In dit deel van Indonesië wonen wel 100 miljoen mensen. Indonesische media meldden dat volgens elektriciteitsmaatschappij PLN het probleem binnen afzienbare tijd zou worden verholpen. Dat duurde uiteindelijk 9 uur.