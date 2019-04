Diamant zo groot als tennisbal gevonden

In een mijn in Botswana is een diamant van ongeveer 350 gram en zo groot als een tennisbal gevonden. Dat heeft de exploitatiemaatschappij Lucara Diamond bekendgemaakt. De edelsteen van 1758 karaat heeft qua zuiverheid niet de beste kwaliteit en zal daarom naar verwachting niet de hoofdprijs opleveren.

De bedrijfsleiding van de Karowe-mijn in het zuiden van Afrika wilde geen indicatie geven van de waarde. Vorige jaar werd een eersteklas diamant van 910 karaat uit Lesotho verkocht voor 40 miljoen dollar (bijna 36 miljoen euro). In 2015 werd een steen van topkwaliteit en 1109 karaat gedolven in de Karowe-mijn. Die verruilde twee jaar later voor 47,5 miljoen euro van eigenaar.

De tot dusver grootste diamant ooit gerapporteerd is nog altijd de Cullinan, 3106 karaat, gevonden in 1905 bij Pretoria in Zuid-Afrika. De kolossale steen werd gekloofd en geslepen in Amsterdam en behoort sindsdien tot de Britse kroonjuwelen.