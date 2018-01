Diamant van 910 karaat gevonden

In het Afrikaanse koninkrijk Lesotho is een van de grootste diamanten ooit gevonden. De kleurloze steen ter grootte van twee golfballen weegt 910 karaat en behoort door zijn zuiverheid tot de duurste categorie.

De bijzondere diamant, qua gewicht de op vier na grootste ooit, werd gedolven in de befaamde Letseng-mijn, die wordt geëxploiteerd door Gem Diamonds Ltd. Er zijn daar vaker stenen van uitzonderlijke kwaliteit en omvang gevonden, maar dit is een record. Het oude dateerde uit 2006. Dat was de Lesotho Promise van 603 karaat.

Gem verkocht in in 2015 een exemplaar van 357 karaat voor omgerekend 15,7 miljoen euro. Topman Clifford Elphick wilde maandag niet zeggen hoe deze vondst op de markt zal worden gebracht of wat de geschatte waarde is. Lucara Diamond Corp kreeg vorig jaar voor een steen van 1109 karaat ruim 43 miljoen. Een kleinere van 813 karaat, eveneens in 2015 ontdekt, leverde de hoofdprijs van meer dan 51 miljoen op.

De grootste diamant ooit gevonden, in 1905 in de buurt van Pretoria in Zuid-Afrika, is met afstand nog altijd de Cullinan: 3106 karaat. Lucara’s ‘Lesedi La Rona’ (1109) is tweede in de rij, gevolgd door de Excelsior (995) en de Star of Sierra Leone (969).