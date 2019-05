Diamant van 45 miljoen gestolen in Parijs

Een vrouw heeft in Parijs aangifte gedaan van de diefstal van een diamant met een waarde van 45 miljoen euro. Twee mannen die zich voordeden als Russen zouden de edelsteen met een gewicht van 43,5 karaat met een wisseltruc hebben gestolen.

De vrouw, volgens Franse media een voormalige presidentskandidate uit Guinee, had met de mannen afgesproken in een hotel in Parijs, kennelijk om de diamant te verkopen. Een van de mannen deed zich voor als expert en pakte de diamant om deze te taxeren. De vrouw kreeg de diamant terug met een taxatierapport waarin stond dat de steen 45 miljoen waard is. Daarna gingen de drie uit elkaar.

Woensdag ontdekte de vrouw dat ze een kopie heeft teruggekregen en is opgelicht. De mannen zijn met de noorderzon vertrokken.