Diamant van 1,7 miljoen euro gestolen in Japan

Tijdens een juweliersbeurs in de Japanse plaats Yokohama is een 50 karaat diamant ter waarde van 1,7 miljoen euro gestolen. Daarover bericht een Japanse televisiezender.

De edelsteen werd tentoongesteld in een glazen kast die niet afgesloten was. Ondanks dat er steeds een verkoper bij de vitrine aanwezig was, heeft toch iemand kans gezien de diamant te ontvreemden. Mogelijk is dat gebeurd toen een van de verkopers tijdens een gesprek met een klant afgeleid was.

Japan staat bekend als een van de veiligste landen ter wereld. Dat veiligheidsgevoel zorgt ervoor dat Japanners vaak achteloos omspringen met waardevolle zaken.