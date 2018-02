‘Diaken des doods’ krijgt 27 jaar celstraf

De Belg Ivo Poppe, ook wel bekend als de ‘diaken des doods’, is veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor vijf moorden, onder meer op zijn moeder. Het zogeheten assisenhof in Brugge legde die straf donderdag op aan de 61-jarige stervensbegeleider uit Wevelgem. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist

Poppe werkte jarenlang als verpleger en heeft verklaard dat hij in de jaren tachtig en negentig op „maximaal twintig mensen” euthanasie heeft toegepast door lucht in hun aderen te spuiten. Omdat onduidelijk is om hoeveel en welke slachtoffers het gaat, oordeelde de volksjury alleen over de bekende gevallen.

De jury verklaarde Poppe woensdag al schuldig aan moord op zijn bejaarde moeder, schoonvader, twee oudooms en een patiënte. Van een zesde moord werd hij vrijgesproken.

Poppe heeft erkend dat de slachtoffers niet om de dood hadden gevraagd, maar hij wilde hun leed verzachten. Hij zei „enorm veel spijt” te hebben. Volgens zijn advocaat handelde hij uit „grenzeloze empathie”. De raadsman had vanwege verzachtende omstandigheden gepleit voor vijftien jaar cel.