Dewinter niet vervolgd in Chinese spionagezaak

De Belgische autoriteiten zien af van vervolging van de Vlaamse politicus Filip Dewinter, die voor een organisatie werkte die verdacht wordt van spionage voor China. Het Openbaar Ministerie staakt het onderzoek dat naar het kopstuk van het rechtse Vlaams Belang was ingesteld, zo laat de procureur-generaal weten. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Afgelopen november werd via de media bekend dat Dewinter als adviseur heeft gewerkt bij de European Chinese Cultural and Educational Foundation (ECCEF). De organisatie wordt beticht van spionageactiviteiten voor de Chinese overheid. Dewinter ontkende de samenwerking niet, maar wist naar eigen zeggen niks over mogelijke spionage.

De politicus zegt wel dat hij mogelijk te lichtzinnig is geweest met zijn werk voor de Chinese organisatie. „Misschien heb ik te veel vertrouwen gehad in die mensen. Ik zag het als een kans om in contact te komen met interessante mensen uit de Chinese culturele en zakelijke wereld.”