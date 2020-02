Deval Patrick trekt zich terug uit race om presidentschap

De voormalige gouverneur van Massachusetts, Deval Patrick, heeft zich woensdag teruggetrokken uit de race om de Democratische kandidatuur voor het presidentschap.

Patrick deed nog maar enkele maanden mee in de verkiezingsstrijd. Hij slaagde er dinsdag bij de voorverkiezingen in New Hampshire niet in meer dan één procent van de stemmen binnen te halen. Zelf zei hij: “De stemming in New Hampshire was niet genoeg voor ons om de wind in de rug te krijgen zodat we verder konden gaan naar de volgende ronde. Dus heb ik besloten om de campagne met onmiddellijke ingang te stoppen.”

De vroegere gouverneur van Massachusetts hoopte dat zich sterk kon profileren in de buurstaat New Hampshire. Tot zijn teleurstelling kreeg hij nauwleijks aandacht van de media.

Met het vertrek van Patrick is er bij de Democraten nog maar één kandidaat overgebleven die behoort tot een niet-blanke Amerikaanse bevolkingsgroep: Tulsi Gabbard.