Deutsche Bank schrapt 18.000 banen tot 2022

Deutsche Bank schrapt tot 2022 zo’n 18.000 arbeidsplaatsen tot 74.000 als onderdeel van een omvangrijke reorganisatie van de bank. Dit liet de bank zondag weten. Aan het einde van maart had Deutsche Bank bijna 91.500 voltijds werknemers wereldwijd, waaronder een goede 41.500 in Duitsland.

Een uitgebreide bedrijfsherstructurering brengt Deutsche Bank in het tweede kwartaal in de rode cijfers. Inclusief de herstructureringslasten verwacht de grootste bank van Duitsland een verlies van ongeveer 500 miljoen euro vóór belastingen en 2,8 miljard euro na belastingen in de periode van april tot eind juni, volgens de gegevens van zondag. De herstructurering zal in totaal naar verwachting 7,4 miljard euro kosten.

Met een besparingsprogramma wil de bank de kosten tegen 2022 terugbrengen tot 17 miljard euro. Topman Christian Sewing had op de jaarlijkse algemene vergadering in mei al „zware bezuinigingen” aangekondigd. Toen was duidelijk dat de focus lag op de al twee kwartalen verlieslijdende kapitaalmarktactiviteiten.

Zondag zei Sewing dat de bank zich zal terugtrekken uit de handel in aandelen. Daarnaast moeten andere riskante handelsactiviteiten, zoals de handel in renteproducten, worden aangepast. Om de balansposten van deze bedrijfseenheden voor een bedrag van 74 miljard euro af te wikkelen, richt de bank een interne „bad bank” op. De bank verschuift haar activiteiten tenslotte van investment banking naar Duitse zakelijke klanten.

De grootste bank van Duitsland verkeert al enige tijd in zwaar weer, met onder meer een gedaalde beurskoers en hoge boetes voor misstanden uit het verleden. Recent liepen gesprekken over een samengaan met Commerzbank, een andere Duitse bank die het moeilijk heeft, op niets uit.