Deutsche Bank heeft opgeëiste aangiften

Deutsche Bank beschikt inderdaad over belastingaangiften die zijn opgevraagd door Amerikaanse politici die informatie willen over president Donald Trump en zijn gezin. Dat liet het financiële concern weten na vragen van de rechtbank.

Democraten willen dat Deutsche Bank financiële informatie overhandigt over de president en zijn kinderen Donald Trump Jr., Ivanka Trump en Eric Trump. Die gegevens zijn via een dagvaarding opgevraagd door commissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waar de oppositie in de meerderheid is.

Het verzoek van de Democraten heeft geleid tot een juridisch steekspel. Trump en zijn kinderen spanden een rechtszaak aan om de gegevens uit handen van de commissies te houden. De zaak ligt inmiddels bij een hof van beroep, dat wilde weten of de bank beschikt over de opgevraagde informatie.

Deutsche wilde eerder niet in detail treden in een openbare rechtszitting, maar reageert nu alsnog bevestigend in een brief. De bank heeft documenten die het op grond van de dagvaarding zou moeten overdragen.

Het is niet duidelijk op wie die documenten betrekking hebben, omdat de namen in de rechtbankdocumenten onleesbaar zijn gemaakt.