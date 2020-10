Deuropener en liftlimiet voor EU-leiders in coronahaard Brussel

De EU-leiders die bijeen zijn in Brussel mogen niet zelf een deur openen en hooguit met één ander in de lift. Alles is erop gericht om te voorkomen dat zij of hun medewerkers elkaar het coronavirus doorgeven.

Nu een nieuwe golf besmettingen Europa overspoelt zijn de voorschriften sinds de vorige top, nog maar twee weken geleden, verder aangescherpt. Alleen bij onderonsjes in de eigen vertrekken van de leiders mogen ze hun mondkapje afdoen, en dat nog alleen als ze genoeg afstand bewaren tot anderen. Verder is er bewegwijzering en eenrichtingsverkeer in het gebouw, worden koptelefoons ontsmet en in plastic verpakt en mogen er maar twee mensen in de lift. Deuren gaan of vanzelf open of worden geopend door speciaal daarvoor geposteerd personeel.

Als de regeringsleiders en staatshoofden op de tweedaagse top nog niet op scherp staan door de aanhoudend slechte coronacijfers uit eigen land en gastland België, dan worden ze wel door enkele lege stoelen aan het gevaar herinnerd. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie moest de top donderdag al na een goed uur verlaten om in quarantaine te gaan, nadat een naaste medewerker besmet bleek. De Poolse premier kwam om dezelfde reden helemaal niet in Brussel opdagen en vrijdag moest ook de Finse premier naar huis.