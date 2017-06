„Deur voor Britten staat nog open”

Zolang de onderhandelingen over brexit niet zijn afgerond, staat de deur van de Europese Unie voor de Britten open. Het is echter wel moeilijk om de weg terug te bewandelen wanneer de onderhandelingen eenmaal zijn begonnen.

Dat verklaarde de Franse president Emmanuel Macron dinsdag na afloop van een werkdiner dat hij in het presidentieel paleis in Parijs had met de Britse premier Theresa May. Hij sprak de hoop uit dat de onderhandelingen zo spoedig mogelijk beginnen.

May, die eerder dinsdag in Londen bezig was een coalitie te vormen met de Noord-Ierse Democratic Unionist Party, zei dat ze haar gastheer heeft bevestigd dat de brexit-gesprekken daadwerkelijk komende week beginnen. De Britten liggen op schema met hun voorbereiding voor de onderhandelingen, zei ze.