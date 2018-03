Deur in Grenfell Tower bezweek te snel

Rechercheurs die onderzoek doen naar de verwoestende brand in de Londense Grenfell Tower hebben onthuld dat de voordeur van een van de appartementen op de onderste verdiepingen, die niet ten prooi vielen aan de vlammen, niet voldeed aan de veiligheidseisen. De deur die is getest, had het vuur een half uur moeten tegenhouden maar bezweek al na een kwartier.

Minister van Huisvesting Sajid Javid heeft volgens het blad The Guardian het Britse parlement donderdag beloofd dat de regering opdracht heeft gegeven voor meer proeven. De overheid heeft een groep deskundigen geformeerd om de brandveiligheidsvoorschriften te bekijken en advies te geven ter verbetering ervan. Javid zei dat er geen bewijs is dat overal de hand wordt gelicht met brandwerende maatregelen en preventie.

Door de vuurzee in het 67 meter hoge gebouw kwamen juni vorig jaar 71 mensen om het leven.