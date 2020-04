Dettol-maker waarschuwt middel niet te injecteren of te drinken

De Britse multinational Reckitt Benckiser, maker van onder meer de desinfecterende schoonmaakmiddelen Dettol en Lysol, waarschuwt mensen die middelen vooral niet te drinken, te injecteren of op wat voor manier dan ook in het lichaam te brengen. Het bedrijf komt met de waarschuwing nadat de Amerikaanse president Donald Trump de vraag opwierp of desinfecterende middelen te gebruiken zijn om het coronavirus in het lichaam te bestrijden.

Trump haalde daarbij een onderzoek aan waar wetenschappelijk adviseur William Bryan van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid op een persconferentie in het Witte Huis over had verteld. Uit die studie kwam naar voren dat het virus binnen enkele minuten wordt gedood door gebruik van een desinfectiemiddel als bleekmiddel. „Het desinfectiemiddel schakelt het in een minuut uit”, reageerde Trump. „Is er een manier waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren? Bijna als een schoonmaak.”

Reckitt Benckiser reageerde vrijdagochtend meteen op berichten en vragen daarover via social media. „Net als bij al onze andere producten, moeten onze desinfecterende middelen en hygiëne producten gebruikt worden op de manier waarvoor ze zijn bedoeld.”

Artsen waarschuwden onmiddellijk na de persconferentie van Trump dat niet te proberen. „Bleekmiddel inhaleren zou het allerergste voor de longen zijn”, zei John Balmes, een longarts uit San Francisco. „Niet eens een lage hoeveelheid is veilig. Het is een totaal ridicuul concept.”