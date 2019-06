Desoriëntatie oorzaak straaljagercrash Japan

De dodelijke straaljagercrash in april dit jaar is veroorzaakt doordat de piloot gedesoriënteerd was. Dat zegt de Japanse luchtmacht. De 41-jarige piloot kwam om bij het ongeval op 9 april.

Hij vloog in een F-35 met ruim 1100 kilometer per uur het water van de Stille Oceaan in, aldus de luchtmacht. "Waarschijnlijk had de piloot last van een evenwichtsstoornis zonder dat hij het wist. De crash is veroorzaakt door wat de piloot deed. Er is geen aanleiding om te denken dat er problemen waren met het toestel."

Hoewel grote delen van het vliegtuig al wel gevonden zijn, moet de luchtmacht de data nog wel terughalen uit het vliegtuig. Alleen daarmee kan worden aangetoond wat er precies mis is gegaan op 9 april. De brokstukken van het toestel liggen verspreid op de zeebodem op 1,5 kilometer diepte.