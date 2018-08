Deskundigen wisten dat brug Genua was verzwakt

Onderzoekers van de verkeersbrug die afgelopen week instortte in Genua, stelden in februari al vast dat de constructie 20 procent zwakker was geworden door roestende kabels. Dit meldde het weekblad Espresso. Met de conclusie van deze deskundigen is verder niets gedaan volgens het blad.

Het verantwoordelijke ministerie noch de exploitant van de autosnelweg vonden het nodig om bijvoorbeeld het verkeer op de brug, met name het aantal zware trucks, te beperken.

Een groot stuk van deze Morandi-brug stortte 14 augustus in elkaar. Daarbij zijn 43 mensen om het leven gekomen en zijn circa zeshonderd mensen die bij de brug woonden, gedwongen hun woningen te verlaten. Een actie waarbij bewoners spullen uit hun huizen konden halen, is maandag afgeblazen toen de brandweer rare geluiden hoorde uit het nog overeind staande deel van de brug.