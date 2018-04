Dertig tijgerwelpen geboren in centrum China

In een fokkerij van Siberische tijgers in het noordoosten van China zijn in een maand tijd dertig welpjes geboren. Een woordvoerder van het fokcentrum in de provincie Heilongjiang zei tegen het Chinese staatspersbureau Xinhua dat alle tijgertjes in goede gezondheid verkeren.

Wel moeten de medewerkers van het park de meeste welpen voeden met de fles. Het park in Heilongjiang is de grootste fokkerij van Siberische tijgers in China. Medewerkers van het centrum verwachten dat er dit jaar circa honderd tijgertjes worden geboren.

Het centrum in Heilongjiang werd in 1986 geopend met acht tijgers. Nu zitten er ruim duizend tijgers in het park.

Siberische tijgers behoren tot de zeldzaamste katachtigen in de wereld. Ze leven vooral in het noordoosten van China en het oosten van Rusland.