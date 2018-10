Dertig raketten afgevuurd op Israël, leger slaat terug

Vanuit de Gazastrook zijn vrijdagavond dertig raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Dat meldt het Israëlische leger. Het leger reageerde met luchtaanvallen op tachtig stellingen van terreurorganisatie Hamas, waaronder twee wapenfabrieken.

De raketaanval van Hamas zien Israëlische media als een reactie op de dood van vier demonstrerende Palestijnen op de Gazastrook. De aanval van Hamas zou de zwaarste in maanden zijn.

Elf raketten werden onderschept door het Israëlische raketafweersysteem. Voor zover bekend hebben de overige projectielen geen dodelijke slachtoffers gemaakt. Wel zijn verschillende Israëli behandeld voor shock.

Egypte heeft onderhandelaars gestuurd om te bemiddelen en een verdere escalatie van geweld tussen Hamas en Israël te vermijden.

Het Israëlische veiligheidskabinet komt in spoedzitting bijeen om zich op vervolg te beraden.

BREAKING VIDEO: Multiple rockets fired from Gaza being intercepted over Southern Israel moments ago. pic.twitter.com/gBXgBcCMv3