Dertig doden bij aanslag begrafenis Nigeria

Vermoedelijk militanten van de islamitische groepering Boko Haram hebben bij een begrafenis in Nigeria dertig mensen doodgeschoten. Een bron bij de autoriteiten meldt zondag dat aanvallers op motorfietsen en in busjes de begrafenis in een dorp in de staat Borno bestormden.

De begrafenis vond zaterdag plaats en volgens een inwoner verzamelden de militanten zich voordat ze als groep de aanval uitvoerden. Dezelfde groep viel ook nog een ander dorp binnen en hebben daar een onbekend aantal slachtoffers gemaakt. Een regeringsofficial bevestigde de aanvallen en zei dat hulpdiensten zijn ingezet om gewonden te helpen.

Borno is het centrum van aanslagen van Boko Haram en andere militante groeperingen. In totaal zijn de afgelopen tien jaar in het Afrikaanse land al duizenden mensen om het leven gekomen en miljoenen zijn op de vlucht geslagen.