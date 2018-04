Dertien kinderen omgekomen bij busongeluk India

In India zijn dertien schoolkinderen om het leven gekomen door een busongeluk. Het voertuig waarin ze zaten kwam in botsing met een trein op een onbewaakte overweg.

Volgens de politie liggen nog acht kinderen gewond in het ziekenhuis. In totaal zaten er 22 kinderen in de bus. Het ongeluk gebeurde in de staat Uttar Pradesh in het noorden van het land. Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend.

Het is het tweede grote ongeluk met een bus schoolkinderen binnen een maand in India. Op 9 april kwamen 24 kinderen en drie volwassenen om het leven toen een bus een ravijn inreed in de regio Himachal Pradesh.