Dertien hulpverleners gewond na explosie boot

Bij een explosie op een boot in de haven van de Duitse plaats Minden zijn dinsdagavond dertien mensen gewond geraakt. Het gaat om twaalf brandweerlieden en een agent, die ter plaatse waren vanwege brand aan boord.

De politie laat weten dat zes mensen er slecht aan toe zijn, van wie één in levensgevaar. Het is onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. De motorboot knalde enkele meters in de lucht, zegt een politiewoordvoerster.

Door de ontploffing raakten twee andere boten en een auto die bij de haven stond geparkeerd beschadigd. De schade schat de politie op zo’n 500.000 euro. Minden ligt in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen.