Dertien feestgangers komen om bij vlucht voor politie in Peru

Zeker dertien deelnemers aan een illegaal feest in Peru zijn zaterdagavond (plaatselijke tijd) om het leven gekomen toen de feestgangers in paniek op de vlucht sloegen voor de politie. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De politie was naar het café aan de rand van de hoofdstad Lima gekomen na klachten van de buren. In het café troffen zijn zo’n 120 feestgangers aan. Grote bijeenkomsten zijn verboden in het land om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Toen de politie het gebouw binnen wilde gaan, probeerden de gasten te ontsnappen via de enige uitgang. Daarbij werden velen onder de voet gelopen en vertrapt. Naast de dertien doden, raakten ook drie gasten en drie agenten gewond. Het ministerie ontkende berichten dat de politie traangas heeft gebruikt en dat een deel van de slachtoffers was gestikt.

De politie arresteerde 23 mensen.

In Peru zijn tot nu toe 585.236 infecties met het coronavirus vastgesteld en zijn 27.453 aan Covid-19 bezweken. Volgens de statistieken van de Johns Hopkins Universiteit in de VS staat Peru wereldwijd op de zesde plaats wat betreft het aantal besmettingen en op de negende plek qua sterfgevallen. Onlangs zijn de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt na een toename van het aantal besmettingen.