Dertien doden bij poging tot bankroof

Bij een poging twee banken in het Braziliaanse Milagres te beroven, zijn vrijdag dertien doden gevallen. Onder de doden zijn zowel overvallers als hun gijzelaars, meldden plaatselijke media.

Volgens een radiostation in de betreffende deelstaat CearĂ¡ zijn er ten minste vijf gijzelaars, onder wie vier leden van een familie, om het leven gekomen. Zij zouden al voor de overvallen begonnen, in hun auto zijn overmeesterd door criminelen die hen dwongen naar een bank te rijden. Ze zouden later door de overvallers zijn gedood tijdens een schietpartij waarbij de politie zeker zes daders doodschoot.

Milagres ligt in het noordoosten van het land, ongeveer 450 kilometer ten zuiden van Fortaleza, de hoofdstad van CearĂ¡.