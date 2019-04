Dertien arrestaties na aanslagen Sri Lanka

De Sri Lankaanse politie heeft dertien arrestaties verricht in verband met de aanslagen die zondag dood en verderf zaaiden op het Zuid-Aziatische eiland. Dat heeft een woordvoerder gezegd tegen de nieuwssite Newsfirst. Tien verdachten zijn overgedragen aan de dienst voor crimineel onderzoek (CID).

Onder de aangehouden personen is de chauffeur van een busje, dat mogelijk is gebruikt om de aanslagplegers te vervoeren. Agenten van het bureau in de wijk Wellawatte rekenden hem in.

Premier Ranil Wickremasinghe zei in een verklaring dat de regering de informatie over een mogelijke aanslag kende. Speciale maatregelen om die te voorkomen zijn echter niet genomen. Inmiddels is het beleid aangescherpt om het land te behoeden voor verdere instabiliteit.

In totaal kwamen zondag door de acht explosies zeker 215 mensen om het leven, onder wie 35 buitenlanders.