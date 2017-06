Derk Bolt en Eugenio Follender vrijgelaten

De Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender zijn vrijgelaten. De regionale ombudsman, uit het gebied waar de twee in Colombia werden vastgehouden, meldt dat op Twitter. Ook media zoals de Colombiaanse krant El Tiempo vermelden de vrijlating. Lokale journalisten hebben het nieuws bevestigd aan de ANP-correspondent in het land.

Het duo zou vroeg in de ochtend Nederlandse tijd zijn overgedragen aan een team van de regionale ombudsman. Deze hulpdienst behandelt doorgaans klachten en conflicten van burgers met de overheid. De tweet van deze ombudsman luidt: „In ruraal gebied in Catatumbo heeft het ELN net aan een commissie van de Ombudsman de twee journalisten overhandigd.”

De Spoorloos-presentator en zijn cameraman werden sinds zaterdag vastgehouden door guerrillabeweging ELN. Eerst werd vrijdag hun vrijlating gemeld, maar het ELN ontkende dat later, weet één en ander aan een misverstand en bood excuses aan voor de verwarring.

Koenders reageert

Bolt en Follender maken het naar omstandigheden redelijk goed, aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zaterdagmorgen in reactie op de vrijlating. „Dit is heel goed nieuws. Ik ben enorm blij dat er zo snel een einde gekomen is aan de ontvoering.”

Ook KRO-NCRV, dat Spoorloos uitzendt, is blij en opgelucht: „Wij zijn iedereen die heeft bijgedragen om Derk en Eugenio vrij te krijgen dankbaar. In het bijzonder dank aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.”