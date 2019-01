Derde vrouwelijke kandidaat voor Democraten

Een Democratische senator uit New York, Kirsten Gillibrand (52), stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2020. Dat heeft ze dinsdagavond in het televisieprogramma The Late Show With Stephen Colbert gezegd.

Presentator Stephen Colbert vroeg Gillibrand of ze nog nieuws had om aan te kondigen. „Ja, ik dien later vandaag de papieren in om mee te doen aan de presidentsverkiezingen.”

Gillibrand is sinds 2009 senator voor de staat New York. Daarvoor zat ze in het Huis van Afgevaardigden.

Afgevaardigde Tulsi Gabbard en senator Elizabeth Warren lieten eerder al weten dat ze zich ook kandidaat stellen. Uit de voorverkiezingen van de Democratische Partij zal moeten blijken wie het uiteindelijk op gaat nemen tegen de Republikeinse kandidaat, mogelijk de zittende president Donald Trump.