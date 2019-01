Derde vrouw gaat tempelcomplex India binnen

De autoriteiten in Kerala zeggen dat opnieuw een vrouw het tempelcomplex Sabarimala is binnengegaan. In de Indiase deelstaat ontstond deze week grote onrust toen twee andere vrouwen met politiebescherming het heiligdom waren binnengeloodst.

De tempel was verboden terrein voor vrouwen tussen de 10 en 50 jaar, maar het hooggerechtshof haalde in september een streep door het verbod. Dit tot ongenoegen van conservatieve hindoes. Zij proberen te voorkomen dat ‘onreine’ menstruerende vrouwen toegang krijgen tot het heiligdom.

Gelovigen legden donderdag het openbaar leven in Kerala nog grotendeels plat. Zo maakten ze hun ongenoegen duidelijk over het beleid van de linkse deelstaatregering, die vindt dat vrouwen het recht hebben de tempel te bezoeken. De rust leek vrijdag grotendeels te zijn teruggekeerd, al werden wel kleine protesten gehouden.

De autoriteiten in de deelstaat hebben nu bekendgemaakt dat ook een derde vrouw de tempel heeft bezocht. Zij is afkomstig uit Sri Lanka en kreeg ook politiebescherming aangeboden. Indiase media berichten dat zij donderdag vlak voor sluitingstijd het complex binnenging met haar echtgenoot.