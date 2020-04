Derde Soedanees opgepakt vanwege mesaanval Frankrijk

De Franse antiterreurdienst heeft een derde Soedanees gearresteerd in verband met de dodelijke steekpartij van zaterdag in het Zuid-Franse Romans-sur-Isère. Wat zijn betrokkenheid bij het incident zou zijn, is niet duidelijk.

Een Soedanese statushouder viel op straat en in winkels in het wilde weg mensen aan, terwijl hij volgens ooggetuigen ‘Allahu akbar’ (Allah is groot) riep. Twee mensen overleefden de aanval niet, verschillende raakten gewond.

Op dit moment zitten drie Soedanezen vast, laat de antiterreurdienst weten: de man die wordt gezien als de dader, een tweede man die een kennis van hem zou zijn en een derde, jonge man die een huisgenoot zou zijn.