Derde senator Republikeinen besmet met coronavirus

Een prominent Republikeins senator, Ron Johnson, is ook besmet met het coronavirus. Hij is positief getest, maar heeft geen ziekteverschijnselen, aldus een woordvoerder. Johnson is al de derde senator van de partij van president Trump bij wie in korte tijd is vastgesteld dat hij het virus onder de leden heeft. De 65-jarige Johnson is al negen jaar senator in het Congres voor de staat Wisconsin.

De twee andere Republikeinse ‘patiënten’ zijn Mike Lee en Thom Tillis. Die twee zitten in de commissie juridische zaken van de Senaat die zich buigt over de benoeming van een nieuwe opperrechter. De regering van president Trump wil zo snel mogelijk Amy Coney Barrett als opperrechter installeren, maar door het virus lijkt dit plan te mislukken. Als senatoren niet kunnen stemmen over die benoeming dan loopt die vertraging op.

Een reeks Republikeinse kopstukken inclusief Trump zelf is positief op het virus getest. Dat was slechts een paar dagen nadat Trump op een bijeenkomst Barrett officieel als kandidaat-opperrechter naar voren had geschoven. De besmettingen treffen mensen die daarbij aanwezig waren.