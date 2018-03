Derde seksklacht tegen Tariq Ramadan

Een 45-jarige vrouw heeft aangifte gedaan van seksueel misbruik door de Zwitserse wetenschapper Tariq Ramadan. Het is de derde vrouw die in Frankrijk een aanklacht heeft ingediend tegen de hoogleraar islamstudies.

Vanwege de twee eerdere klachten wordt Ramadan voorlopig vastgehouden in Frankrijk.

De 45-jarige vrouw beschuldigt Ramadan van diverse gevallen van gewelddadig seksueel misbruik tussen begin 2013 en juni 2014. Advocaten van de wetenschapper waren niet bereikbaar voor commentaar.

Ramadan, die onder meer ook in Leiden en Rotterdam doceerde, is de kleinzoon van Hassan al-Banna, de islamitische geestelijke en activist die in Egypte de Moslimbroederschap heeft opgericht.