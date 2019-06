Derde ronde van afvalrace over opvolging May

De afvalrace over de opvolging van de Britse premier Theresa May gaat woensdag de derde ronde in. Dan valt de kandidaat af die de minste stemmen krijgt.

De 313 Conservatieve parlementariërs kunnen nog op vijf van de oorspronkelijke tien kandidaten stemmen. Vooral minister Sajid Javid van Binnenlandse Zaken lijkt in de gevarenzone te zitten. Hij kreeg dinsdag het minimale aantal stemmen dat nodig was om de derde ronde te halen van de interne partijverkiezing.

Koploper Boris Johnson hoeft zich vermoedelijk geen zorgen te maken. Hij kreeg dinsdag 126 stemmen: veel meer dan de nummer twee, minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken. Die moest het doen met de steun van 46 partijgenoten.

De parlementariërs moeten donderdag naar verwachting weer stemmen. Het is de bedoeling dat aan het eind van de week nog twee kandidaten over zijn om May op te volgen als partijleider en premier. Dan krijgen circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij het laatste woord over wie het land gaat leiden. Dat moet eind juli bekend zijn.