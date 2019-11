Derde partij Duitsland AfD houdt partijdag

De volgens peilingen derde partij van Duitsland, Alternative für Deutschland (AfD), is in de Volkswagen Hal in Braunschweig aan haar congres begonnen. Het is omgeven met strenge veiligheidsmaatregelen. Honderden tegenstanders van de AfD waren al vroeg naar de plaats gekomen om te proberen het tweedaagse partijcongres te verstoren. De politie houdt ze op afstand, maar vreest dat er later op de dag 12.000 fanatieke tegenstanders kunnen zijn.

De circa zeshonderd afgevaardigden van de AfD moeten onder meer een nieuw bestuur en nieuwe voorzitters kiezen. Voorzitter Jörg Meuthen wil op zijn post blijven, maar covoorzitter Alexander Gauland houdt ermee op. Onder de mensen die op het voorzitterschap azen zijn AfD-parlementariërs Tino Chrupalla, Gottfried Curio en Nicole Höchst.

De AfD krijgt in peilingen 14 à 15 procent van de stemmen. Dat is iets meer dan de Sociaal-democratische Partij van Duitsland (SPD) die ook een partijcongres houdt. De grootste is nog steeds de christendemocratische CDU (26 à 27 procent), gevolgd door de Groenen (22 à 23 procent).

De ‘Alternative’ is in 2013 begonnen als eurosceptische en economisch rechts-liberale partij. De AfD heeft daarna tot twee keer toe (2015 en 2017) een ruk naar rechts gemaakt met steeds meer nadruk op de bestrijding van immigratie en het bevorderen van conservatieve en nationalistische denkbeelden. Volgens waarnemers is de partij daardoor intern diep verdeeld geraakt.