„Derde man betrokken bij vergiftiging Skripal”

Onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat een derde verdachte betrokken is geweest bij de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. Het zou gaan om een 45-jarige officier van de Russische militaire veiligheidsdienst GROe, die opereert onder de schuilnaam Sergej Fedotov.

Hij kwam eerder in beeld bij een vergiftigingszaak in 2015 in Bulgarije, meldt Bellingcat. Die zaak vertoont volgens de onderzoekers „griezelige overeenkomsten” met de zaak-Skripal. Toen ging het om de bijna-fatale vergiftiging van de Bulgaarse zakenman Emilian Gebrev, die defensiematerieel leverde aan Oekraïne.

Volgens Bellingcat was ‘Fedotov’ in maart vorig jaar in Salisbury, een paar dagen voordat Skripal en zijn dochter ernstig ziek werden door besmetting met het zenuwgas novitsjok.

Het onderzoekscollectief bracht eerder al de namen naar buiten van twee verdachten: Aleksandr Misjkin, een militaire arts van de GROe (schuilnaam ‘Alexander Petrov’) en GROe-kolonel Anatoli Tsjepiga (‘Roeslan Bosjirov’).