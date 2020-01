Derde geval coronavirus Japan bevestigd

Japan heeft een derde geval van besmetting door het coronavirus van China bevestigd, zei het ministerie van Volksgezondheid op zaterdag. Het gaat om vrouw van in de dertig die in Wuhan woont. Zij kwam in Japan op 18 januari aan, zei het ministerie.

Het dodencijfer van de coronavirusuitbraak in China steeg op zaterdag van 26 naar 41. Meer dan 1300 mensen zijn wereldwijd besmet. In Frankrijk zijn zeker drie mensen besmet. Verder zijn ook in Thailand, Taiwan, Vietnam, Singapore, Japan, Zuid-Korea, Nepal, Australië, Maleisië en de Verenigde Staten mensen met het virus gevonden. Al deze mensen zijn in de Chinese provincie Hubei geweest en de meesten in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon.