Een oudere man die zaterdag in Griekenland werd vermist na de orkaan Ianos, is dood gevonden. Het dak van zijn huis was ingestort, meldt de Griekse krant Kathimerini op de website. Voor zover bekend heeft de orkaan drie levens geëist. Alle slachtoffers woonden in of bij de plaats Karditsa, 300 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Athene.

Op dit moment worden nog twee mensen vermist, een automobilist en een herder.