Derde dag op rij recordaantal dagelijkse coronadoden VS

Voor de derde dag op rij is een recordaantal mensen in de VS gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. De afgelopen 24 uur zijn er 4491 doden geregistreerd. Woensdag waren dat er nog 2569, de dag daarvoor stierven 2228 inwoners. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore op basis van een dagelijkse telling.

Het is zeer waarschijnlijk dat het dodental zo hoog uitvalt omdat er sterfgevallen bij opgeteld zijn die „waarschijnlijk verband houden” met het coronavirus. Aanvankelijk werden die niet meegeteld. Deze week maakte de stad New York bekend 3778 „waarschijnlijke” sterfgevallen als gevolg van het longvirus alsnog toe te voegen aan de balans.

In totaal zijn nu bijna 33.000 coronapatiënten in het land overleden, het hoogste dodental wereldwijd. Meer dan 667.000 mensen in de VS zijn besmet met het virus.