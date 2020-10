’Departement aan Côte-d’Azur in lockdown’

Het Franse departement Alpes-Maritimes met de bekende plaatsen Nice en Cannes gaat zaterdag in een nachtelijke lockdown. Dat meldt de krant Nice-Matin. Alles wijst erop dat premier Jean Castex dit in de namiddag bekendmaakt. Het departement aan de Italiaanse grens met ongeveer een miljoen inwoners wordt volgens de krant ingedeeld in de categorie waar het gevreesde coronavirus zich het meest zorgwekkend snel verspreid. Dan geldt er ‘de maximale alarmfase’ en worden coronamaatregelen genomen die de bewegingsvrijheid en het economische leven dramatisch beperken.

Zaterdagavond 21.00 uur zou in heel het departement een uitgaansverbod van kracht worden dat tot 06.00 uur duurt. Dergelijke maatregelen zijn al zes dagen in andere Franse steden van kracht, zoals Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne en Toulouse. Ze treffen ook de hele regio van Parijs (Ile-de-France). Nice-Matin voorziet dat Castex zich niet beperkt tot strenge maatregelen in steden maar ook hele departementen als erg risicovol zal bestempelen, inclusief Alpes-Maritimes.

De Franse regering wil ook de noodtoestand die half oktober voor de tweede keer dit jaar werd uitgeroepen wegens het coronavirus, gaan verlengen tot half februari. Franse media meldden dat er in de volksvertegenwoordiging komend weekend aan een wetsvoorstel wordt gewerkt. De regering is bang dat het virus momenteel een sterke comeback maakt, afgaande op vastgestelde besmettingen.

Het sterftecijfer in het land met ongeveer 63 miljoen inwoners is de laatste maanden echter niet veel hoger dan vorig jaar, volgens het nationaal bureau voor de statistiek. Tussen 1 mei en 5 oktober overleden 247.613 mensen in Frankrijk en dat is slechts 1 procent meer dan vorig jaar in die periode.