DENK in Suriname: Nederland moet betalen

De Tweede Kamerfractie van DENK vindt dat Nederland Suriname moet compenseren voor het slavernijverleden. Dat zou kunnen door te betalen voor het herstel van cultureel erfgoed in het land, zegt bestuurslid Gladys Albitrouw. De partij vindt het onvoldoende dat Nederland spijt heeft betuigd over het slavernijverleden.

DENK is voor een vijfdaags bezoek in Suriname. Behalve bezoeken aan projecten die door Nederland gefinancierd zijn via het Twinning-project, heeft de fractie ook afspraken met het Surinaamse parlement en de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken.

Fractievoorzitter Tunahan Kuzu benadrukt dat de trip „geen politiek karakter” heeft. „Het gaat ons om de relatie tussen twee volken,” aldus Kuzu. „Wij zien de relatie tussen landen als die tussen broers. Maar de regering hier voelt de houding van Nederland als een vader die zijn zoon toespreekt.”