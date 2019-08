Denen woedend over optreden Trump

Het afzeggen van het staatsbezoek aan Denemarken door Donald Trump heeft geleid tot verontwaardigde reacties in Kopenhagen. De Deense regering houdt zich nog op de vlakte maar politieke leiders in het parlement zijn woest.

„De werkelijkheid heeft de fantasie ingehaald”, aldus Morten Østergaard van de partij Radikale Venstre. „Dit geeft aan waarom het belangrijker is dan ooit om EU-landen als onze belangrijkste bondgenoten te beschouwen. De man is ontoerekeningsvatbaar.”

Rasmus Jarlov van De Konservative bestempelt het optreden van Trump als „beledigend” ook omdat hij denkt dat delen van Denemarken te koop zijn. De tweede man van Danske Folkeparti ziet geen gronden waarom Trump überhaupt nog welkom zou zijn. „We hebben wel andere dingen te doen.”

Oud-premier Helle Thorning-Schmidt veegt eveneens de vloer aan met Trump. „Dus de president van de Verenigde Staten heeft zijn bezoek aan Denemarken afgezegd omdat het geen interesse had te praten over de verkoop van Groenland? Is dit een grap of zo? Diep beledigend voor het volk van Groenland en Denemarken”, twitterde ze.

Hoewel het initiatief vanuit de politiek kwam, is het afzeggen van het bezoek ook een schoffering van het Deense koningshuis die de uitnodiging aan Trump en zijn vrouw Melanie had gestuurd. „Het komt als een verrassing. Meer hebben we niet te zeggen over deze zaak”, aldus een woordvoerster van het hof koeltjes tegen de publieke omroep DR.