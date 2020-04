Denen willen massaal kappersafspraak boeken, boekingssite crasht

Denen kunnen maandag voor het eerst in langer dan een maand weer naar de kapper gaan, heeft het Deense parlement besloten. De vreugde daarover onder de Denen was zo overweldigend dat de website die er het meest wordt gebruikt om een afspraak te boeken binnen enkele uren na het nieuws crashte.

Het nieuws dat de kapsalons weer open mogen werd met gejuich ontvangen. Onder andere parlementariërs en vakbondsbestuurders lieten op Twitter weten dat zij zich snel zouden laten kortwieken.

Denemarken is een van de eerste Europese landen waar de restricties in verband met het nieuwe coronavirus geleidelijk wordt opgeheven. Woensdag gingen de kleuterscholen er open. Inmiddels is ook een datum vastgelegd waarop rechtbanken en gerechtshoven het werk weer oppakken en is besloten dat zaken waaronder rijscholen en tatoeagestudio’s weer open mogen.

Volgens premier Mette Frederiksen kan Denemarken als een van de eerste Europese landen uit de lockdown omdat er vroegtijdig restricties werden ingesteld. De beslissing om het economische leven weer langzaam op gang te laten komen, werd genomen onder druk van de centrumrechtse partijen in het parlement. Bij die beslissing nam de regering ook de adviezen van medisch experts mee.

De Deense horeca blijven vooralsnog gesloten. Ook zijn de grenzen nog altijd dicht en zijn samenkomsten van meer dan tien mensen verboden. Premier Frederiksen heeft gezegd dat de opgeheven restricties onmiddellijk weer worden ingevoerd als blijkt dat het coronavirus zich weer sneller verspreidt.