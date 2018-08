Denen betogen tegen verbod gezichtsbedekking

Honderden Denen hebben in Kopenhagen gedemonstreerd tegen het nieuwe verbod op het dragen van gezichtsbedekking. Sommige betogers droegen een boerka of nikab tijdens hun protestmars door de Deense hoofdstad.

Het Deense parlement stemde eerder dit jaar in met de maatregel, die woensdag van kracht is geworden. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding zoals bijvoorbeeld maskers, nepbaarden of boerka’s kan voortaan worden bestraft met een boete. Het gaat bij een eerste overtreding nog om 1000 kroon (circa 134 euro). Later kunnen geldstraffen tot 10.000 kroon worden opgelegd.

Critici vinden de wet discriminerend voor moslims. „We moeten een signaal afgeven aan de regering dat we niet door de knieën gaan voor discriminatie en een wet die specifiek is gericht tegen een religieuze minderheid”, zei een 21-studente, die een nikab droeg tijdens de betoging.

De studente en andere betogers in islamitische kleding hoeven woensdag niet te vrezen voor een boete. Het gebruik van gezichtsbedekkende kleding valt in dit geval onder de vrijheid van meningsuiting, zegt de politie. Naar schatting dragen zo’n 150 tot 200 vrouwen in het land dagelijks een boerka of nikab.