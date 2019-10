Denemarken wil IS-strijders paspoort ontnemen

De Deense regering wil IS-strijders met een dubbel paspoort hun Deens staatsburgerschap ontnemen. De huidige situatie in het grensgebied tussen Turkije en Syrië vormt een aanzienlijk risico dat strijders die ook een Deens paspoort hebben binnenkort op weg zijn naar Denemarken, deelde premier Mette Frederiksen maandag mee.

Daarom wil de regering het parlement in Kopenhagen vragen snel met een wetsvoorstel te komen, waardoor dergelijke strijders het Deense staatsburgerschap kan worden ontnomen terwijl ze nog in het buitenland zijn.

Turkije is vorige week woensdag begonnen met het al lang geplande militaire offensief in het noorden van Syrië. Het is gericht tegen Koerdische milities die de controle hebben over een groot gebied in het Syrische grensgebied. In dat gebied zitten ook strijders van terreurbeweging Islamitische Staat in kampen gevangen. Vanwege het offensief bestaat het risico dat die ontsnappen en naar Denemarken kunnen komen, zei Frederiksen.

Het voorstel betreft alleen strijders met twee passen. Wie alleen een Deens paspoort bezit, mag dit niet verliezen. Dat zou betekenen dat het individu stateloos wordt.