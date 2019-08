Denemarken wil betere grenscontrole na aanslag

De Deense regering denkt na over strengere controles aan de grens met Zweden, vanwege de bomaanslag een week geleden op een gebouw van de belastingdienst in Kopenhagen. Dat liet de premier van Denemarken Mette Frederiksen woensdag weten op een persconferentie, vlak nadat een 22-jarige Zweed werd opgepakt op verdenking van de aanslag. Door de explosie liep het pand forse schade op en raakte een persoon lichtgewond.

„We zullen de mogelijkheid onderzoeken om onze grens met Zweden op een betere en slimmere manier te beschermen”, zei Frederiksen, die pas sinds juni premier is. „Het kan niet zo zijn dat je van Zweden naar Denemarken kunt reizen om vervolgens dynamiet in het centrum van onze hoofdstad te plaatsen.” Ze zei ook in gesprek te zijn over de grenscontroles met de Zweedse premier Stefan Löfven.

Naast de 22-jarige man die woensdag werd gearresteerd is er ook een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen een andere Zweed. Deze 23-jarige man zou ook betrokken zijn bij de bomaanslag, maar is nog niet gepakt.