Denemarken wil alle nertsen afmaken uit vrees voor coronamutaties

Denemarken wil alle nertsen op fokkerijen laten afmaken uit vrees voor mutaties van het coronavirus. Dat maakte de Deense omroep TV2 bekend.

De Deense regering liet vorige maand al zo’n 1 miljoen nertsen op pelsdierfokkerijen ruimen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De overheid maakte zich zorgen over de overdracht van het virus van nertsen op mensen na twee van dergelijke gevallen in Nederland eerder dit jaar.

Denemarken is een van ’s werelds grootste producenten van nertsbont. In juni werden de eerste virusgevallen op een nertsenboerderij in het land geregistreerd.