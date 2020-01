Denemarken verbiedt verkoop van lachgas aan minderjarigen

Denemarken is van plan om de verkoop van lachgas aan minderjarigen te verbieden. Het land wil voorkomen dat kinderen onder de achttien lachgas als roesmiddel gebruiken, aldus de Deense autoriteiten.

Er wordt verwacht dat het parlement de wet goedkeurt en dat deze vanaf mei gaat gelden. Om misbruik te ontmoedigen mogen volwassenen ook maximaal twee lachgaspatronen tegelijkertijd kopen. Regelmatig gebruik van lachgas zou kunnen leiden tot problemen met het zenuwstelsel, het hartritme en tot geheugenverlies.

Als het parlement de wet aanneemt, is Denemarken het eerste land in de EU dat alle verkoop van lachgas aan minderjarigen verbiedt. In december besloot staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) recreatief gebruik van lachgas in Nederland te verbieden. Hij wil het middel op de zwarte lijst van softdrugs van de Opiumwet zetten. Regeringspartijen VVD en D66 zien echter niks in dit kabinetsplan en willen liever meer voorlichting en preventie. Om lachgas op te nemen op de lijst van softdrugs van de Opiumwet, heeft Blokhuis een Kamermeerderheid nodig.