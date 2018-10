Denemarken: sancties na Iraans aanslagplan

Denemarken wil dat de EU Iran nieuwe sancties oplegt. Aanleiding is de verdenking van de Deense geheime dienst dat een Iraanse inlichtingendienst een aanslag wilde plegen in Denemarken. Denemarken roept zijn ambassadeur uit Teheran terug.

De Deense minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dinsdag dat de Iraanse regering achter de geplande aanslag zat. De aanslag zou zijn gericht tegen de leider van de Deense tak van de Arabische Strijdbeweging voor de Bevrijding van al-Ahvaz (ASMLA), aldus de chef van Deense geheime dienst, Finn Borch Andersen. De politie heeft in deze zaak op 21 oktober een Noors staatsburger met Iraanse achtergrond gearresteerd, voegde hij eraan toe.

Iran verwierp de beschuldigingen dinsdag. Die zouden er op zijn gericht de betrekkingen tussen Teheran en de EU te ondergraven, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In november 2017 werd in Den Haag de voorman van de ASMLA, Ahmad Mola Nissi, geliquideerd. De ASMLA is een separatistische Arabische groep die streeft naar een onafhankelijke staat in het zuidwesten van Iran. De regering in Teheran beschouwt de groepering als een terroristische organisatie. De militante tak heeft meerdere bomaanslagen gepleegd in Iran.