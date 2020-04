Denemarken kondigt versoepelingen aan

Denemarken gaat de drastische coronamaatregelen versoepelen. Als het aantal nieuwe besmettingen en doden stabiel blijft, kunnen vanaf 15 april basisscholen en kinderdagverblijven weer open.

Premier Mette Frederiksen zei maandag dat de versoepelingen stapje voor stapje zullen gaan, om te voorkomen dat het misloopt. Al met al gaat de terugkeer naar het normale leven nog maanden duren, waarschuwde Frederiksen. Denemarken nam als een van de eerste Europese landen strenge coronamaatregelen, zoals het sluiten van de grenzen.

Ook Oostenrijk wil de drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus direct na Pasen langzaam versoepelen. Bondskanselier Sebastian Kurz kondigde maandag als doel aan dat kleine winkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra onder strikte voorwaarden vanaf 14 april weer open kunnen. Vanaf 1 mei zouden alle winkels, winkelcentra en kappers weer open moeten gaan. Hotels en restaurants zouden op zijn vroegst midden mei volgen.

Onder controle

Noorwegen zegt de corona-uitbraak in eigen land onder controle te hebben. Volgens de regering van het Scandinavische land besmet een geïnfecteerde persoon gemiddeld nog 0,7 andere persoon.

Voor de ingrijpende coronamaatregelen lag dat cijfer nog op 2,5 persoon, aldus het Noorse ministerie van Gezondheid. Ondanks de bemoedigende ontwikkeling, vindt het departement het nog te vroeg de maatregelen te verlichten.

Duitsland heeft sinds het begin van de coronacrisis 198 ernstig zieke patiënten overgenomen van andere EU-lidstaten. Het gaat om 130 patiënten uit Frankrijk, 44 uit Italië en 24 uit Nederland, zei een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Duitsland heeft relatief veel ic-bedden beschikbaar.

Het aantal overleden coronapatiënten in Spanje is maandag in 24 uur gestegen met 637, het laagste aantal sinds 24 maart. Het is de vierde achtereenvolgende dag dat het aantal sterfgevallen afneemt. Ook het aantal overleden patiënten tegenover het totaal aantal mensen dat is besmet met het coronavirus neemt af in het zwaar getroffen Spanje. Het is nu 5,1 procent. Zaterdag was dat nog 7,3 procent, melden Spaanse media.

In de Verenigde Staten lijkt het virus nog altijd aan een forse opmars bezig. In het land zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 1150 mensen overleden aan het coronavirus. In de VS zijn inmiddels meer dan 10.000 coronadoden geregistreerd. Het is het derde land ter wereld dat officieel zoveel slachtoffers door de coronapandemie telt.