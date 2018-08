Denemarken heeft noodpotje voor harde brexit

De Deense regering houdt in het begrotingsvoorstel voor 2019 rekening met de mogelijke gevolgen van de Britse uittreding uit de Europese Unie. „Onze afdracht aan de EU kan veranderen als we een harde brexit krijgen”, zegt minister Kristian Jensen (Financiën). Daarom wordt uit voorzorg 700 miljoen kroon (ruim 93 miljoen euro) opzijgezet.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen nog over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU. Die uittreding moet op 29 maart 2019 een feit zijn. Jensen zei volgens nieuwssite Finans.dk. dat het extra potje van 700 miljoen is bedoeld om „problemen op te vangen die kunnen ontstaan als de brexit plaatsvindt zonder deal” of „als een situatie ontstaat waarin Groot-Brittannië zijn verplichtingen niet nakomt”.

De minister zei donderdag dat zijn land door de brexit een belangrijke politieke bondgenoot verliest in Brussel. „In 2019 en misschien ook in 2020 zullen we onderhandelen over het EU-budget voor de komende jaren”, stelde hij. „We zullen de stem van het Verenigd Koninkrijk missen als we een verantwoord uitgavenpatroon propageren.”

Ook andere EU-lidstaten bereiden zich voor op het Britse vertrek uit de Europese Unie. De Nederlandse regering zei eerder dit jaar meer douanebeambten te gaan werven om het goederenverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk te controleren.